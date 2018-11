Ontmanteling succesvol verlopen, ontruimd gebied weer vrijgegeven

Dit is de bom die Vlissingen ontregelde (foto: HV Zeeland)

De bom was vanmorgen door een baggerschip opgevist. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de bom, een Engelse duizendponder, met behulp van een robot ontmanteld. Dat gebeurde op het schip.

Explosieketen

De bomexperts van de EOD hebben de bom nader bestudeerd en komen nu tot de conclusie dat hij nooit af had kunnen gaan. De explosieketen was niet compleet, er ontbraken dus onderdelen, waardoor de ontsteking van de bom niet zou werken. Desondanks waren alle voorzorgsmaatregelen terecht, benadrukt de EOD, omdat je dit soort dingen nooit van tevoren kunt weten.

Uit voorzorg moesten mensen in de omgeving ongeveer anderhalf uur binnenblijven. Deze maatregel gold voor een straal van 1300 meter rond het explosief. Ze werden ook opgeroepen om tijdens de ontmanteling niet voor het raam te gaan staan.

Openbaar vervoer (trein, bus en fietsvoetveer) in de omgeving was tijdens de ontmantelingsactie ook niet beschikbaar. Het schuilen was nodig omdat het ontmantelen van dit soort oude explosieven altijd risico's met zich kan meebrengen.

ME

De politie heeft de ME ingezet bij het controleren of omwonenden binnenblijven en er dus niemand op straat aanwezig is. Niet omdat de politie rellen verwachtte, maar omdat de ME'ers meer bescherming dragen dan 'gewone' agenten.

Het is niet de eerste keer dat er een vliegtuigbom wordt gevonden bij Vlissingen. Bij eerdere van zulke vondsten werd ervoor gekozen om het explosief ter plekke gecontroleerd te laten ontploffen. Dat was in dit geval volgens de Veiligheidsregio Zeeland 'niet verstandig', vanwege de te grote golfslag.

Veel bommen uit de Tweede Wereldoorlog

In het gebied liggen veel bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Zowel bij de inval van de Duitsers als in de gevechten om het gebied te bevrijden zijn er veel bommen uit vliegtuigen gedropt. Ook hebben de Duitsers daar veel zeemijnen achtergelaten en er is na de oorlog munitie gedumpt.

Al die explosieven bemoeilijken projecten zoals de aanleg van de stroomkabel voor de grote windmolenparken op zee die in aanbouw zijn. Het baggerschip Rival uit Papendrecht was waarschijnlijk voor die kabel aan het baggeren toen het op de Westerschelde ter hoogte van de Vlissingse Buitenhaven de vliegtuigbom opzoog.

