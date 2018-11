Vogelwaarde wil geen ex-gedetineerden in opvang Leger des Heils

Volgens de dorpsraad en inwoners is het publiek dat verblijft in opvang La Salette de laatste paar jaar drastisch veranderd, met meerdere problemen tot gevolg. Voorheen werden er vooral dak- en thuislozen opgevangen die in harmonie samenleefden met de inwoners van het dorp. Tegenwoordig verblijven in La Salette ook ex-gedetineerden. En die zorgen voor overlast, wordt er gezegd. Zo is er eenmaal ingebroken en was er een keer huisvredebreuk. Volgens het Leger des Heils is de inbreker gestraft door justitie.

Volgens Ron de Kort van de dorpsraad is vooral het drankgebruik van de ex-gedetineerden een doorn in het oog van de buurtbewoners. "Ze kopen bier in de supermarkt en gaan dat vervolgens op een bankje in het park op drinken, en daar storen de mensen zich aan. Dat zijn we niet gewend in Vogelwaarde."

Ook mensen met enkelbanden zorgen voor onrust in het dorp. Maar volgens Angelo de Bruijn het Leger des Heils wordt er veel overdreven. "Het gaat om precies een iemand die zo'n enkelband heeft en dat ook wat opzichtig draagt."