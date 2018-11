Deel dit artikel:













IJsbaan getest door schaatsende leerlingen

De winterpret kan beginnen op de markt in Middelburg want de schaatsbaan is geopend. Voor de dertiende keer op rij ligt er een schaatsbaan. Vijfentwintig kinderen van de Klimopschool in Middelburg hebben als eersten op de schaatsbaan gereden. De schaatsbaan blijft nog open tot 13 januari 2019.

Dit jaar komen er niet alleen Middelburgse scholen naar de IJsbaan. Stichting Moerman Promotie Vlissingen heeft ervoor gezorgd dat een aantal Vlissingse scholen ook naar de ijsbaan kunnen. De schaatsbaan heeft ook dit jaar weer een curlingbaan, die groter is dan vorig jaar. De curlingbaan is overdekt. Het is verplicht om handschoenen te dragen als iemand de ijsbaan wilt betreden. Vergeet de wantjes dus niet als je een rondje wilt gaan schaatsen.