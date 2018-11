Bom die Vlissingen ontregelde had helemaal niet kunnen ontploffen

"Het was een Engelse duizendponder", legt Sergeant Majoor Herman Kos (EOD) uit. En juist dat het om een vliegtuigbom uit Engeland gaat, maakt het feit dat de explosieketen niet compleet was volgens Kos extra bijzonder.

Sabotage

Bij het produceren van de bommen in de Tweede Wereldoorlog kwam namelijk bij Duitsers vaak onder het fabriekspersoneel een soort sluimerend verzet tegen de nazipraktijken naar boven. "In Duitse munitiefabrieken werden wel vaker sabotagehandelingen verricht om te zorgen dat munitie niet zou afgaan", vertelt Kos.

Bij Engelse bommen kwam dat veel minder vaak voor. Hoe het kon gebeuren dat deze bom een blindganger bleek is voor Kos daarom ook een vraag. "Voor zover wij weten zijn er geen sabotagehandelingen in Engelse munitiefabrieken. Dus deze Engelse bom was waarschijnlijk een fabricatiefout. Maar je weet het niet: misschien was het toch sabotage..."

Maatregelen terecht

Volgens de bomexpert van de EOD waren alle extra voorzorgsmaatregelen achteraf gezien dan misschien niet nodig, zoals het ontruimen van het gebied en het inzetten van een robot om de bom onschadelijk te maken, maar hij benadrukt dat de maatregelen desondanks terecht waren, want: "Dat weet je niet van tevoren."

Burgemeester Bas van den Tillaar van de gemeente Vlissingen is het met de EOD-expert eens. "Dat soort dingen zeg je nu achteraf, maar het is volledig terecht dat er van tevoren door alle deskundigen is gezegd dat er op safe gespeeld moest worden."

Volgens hem is alles goed verlopen en hebben zich geen problemen voorgedaan. "We veroorzaken overlast door een gebied af te sluiten en het treinverkeer stil te leggen. Maar in deze situatie was het nodig om risico's te vermijden."

Britse bom ploft alsnog

Die bom is ondergebracht in een bunker in Ritthem en zal donderdag uiteindelijk toch tot ontploffing worden gebracht. Dan ploft deze Britse bom dus alsnog. Want dat kan wel: met een ontstekingslading deze vliegtuigbom laten ploffen. Want de explosieve lading, die is wel intact.

