Thoolse burgemeester beschuldigd van criminaliteit en terrorisme

De raadszaal van de gemeente Tholen, waar terroristen en criminelen gesteund zouden worden (foto: Omroep Zeeland)

Ook zouden de gemeentebestuurders 'onrechtmatige besluiten' hebben genomen. De gemeente Tholen ontkent de aantijgingen en bezint zich nu op juridische stappen tegen de vrouw en de organisatie die deze beschuldigingen hebben geuit.

Misbruik van arme kinderen

Onder de vereniging Maerloo vallen meerdere stichtingen, die zich bezighouden met het bestrijden van de handel in en misbruik van arme kinderen in ontwikkelingslanden. De advocaat die de stichting en bewoonster in deze zaak vertegenwoordigt zegt bewijs te hebben dat de gemeente onder druk is gezet door en geld heeft aangenomen van criminele en terroristische organisaties.

Het gaat daarbij met name om burgemeester Ger van de Velde-de Wilde en gemeentesecretaris Simon Nieuwkoop. Zij zouden geld hebben gekregen om Maerloo van hun locatie in Sint Philipsland te verdrijven.

Dwangsom

De aanleiding voor het conflict is een zogeheten last onder dwangsom die door de gemeente is opgelegd aan de bewoonster. Zij moest de, volgens de gemeente, illegale bouwwerken verwijderen van haar perceel aan de Campweg in Sint Philipsland. Zo niet zou ze een dwangsom moeten betalen van 37.500 euro.

Deze last onder dwangsom is op 13 april 2015 opgelegd en op 17 januari 2017 besloot het college van burgemeester en wethouders om de dwangsom ook daadwerkelijk in te vorderen, omdat de bewoonster de gebouwen niet had weggehaald. Dat besluit heeft de bewoonster aangevochten tot aan de Raad van State.

'Grote impact'

Bij de behandeling in de Raad van State zijn volgens de gemeente Tholen de valse beschuldigingen aan het adres van burgemeester en gemeentesecretaris geuit door de advocaat van de inwoonster en de stichting. "Deze beschuldigingen zijn suggestief van aard en hebben grote impact op alle betrokkenen", schrijft de gemeente in een reactie.

In een reactie zegt het dagelijks gemeentebestuur 'diep geschokt en verontrust te zijn' over wat de gemeente de 'volstrekt ongefundeerde corruptie-aantijgingen' noemt. Welke juridische stappen de gemeente nu overweegt is niet bekend.