Schaapherder Edwin en zijn herdershond leren nog steeds van elkaar

De Hollandse herdershond. In de 19e eeuw typisch een hond van boeren en schaapherders. Trouw, werklustig en volgens schaapherder La Gasse betrouwbaar. Hij heeft er vijf. Een van hen is de enthousiaste teef Rune. De oudste is 12 en "vrijwel met de vut". Zij zijn assistenten als hij met zijn ruim 300 schapen op pad gaat. "Ze hebben werklust, zijn trouw en supersociaal."

De hond bewaakt de grenzen

Zijn bordercollies kanjers in het drijven, herdershonden zijn dat in het hoeden, zegt La Gasse. Hoeden betekent grenzen bewaken; de schaapherder maakt de hond duidelijk wat de grenzen zijn van het te begrazen veld. De hond loopt die grenzen steeds af en zorgt zo dat de de schapen daar blijven. Hij komt pas in actie wanneer de dieren de grens overschrijden. Er is constant samenwerking tussen de herder en de hond.

Herdershond Rune is een van de assistenten van schaapherder Edwin la Gasse (foto: Omroep Zeeland)

Hollandse herder 'Rune' voert de instructies uit van haar baasje. Het terrein is komend weekend de plek waar veel herdershonden - en hun baasjes- laten zien hoe vaardig ze zijn in het hoeden van schapen. La Gasse, die zelf trainingen -ook in het buitenland- geeft, is een van de initiatiefnemers achter deze vaardigheidswedstrijden.

De laatste jaren zien we steeds vaker herdershonden bij schaapskuddes." Edwin la Gasse, schaapherder

"De laatste jaren zien we steeds vaker herdershonden bij schaapskuddes, en ook particulieren die hobbydieren hebben werken er vaker mee." Maar voordat de hond mee kan naar de kudde is er veel training nodig. La Gasse: "Veel mensen doen het tegenwoordig als hobby en dan duurt het echt langer. En daarna wordt er altijd nog bijgeleerd. Rune is ruim 5 jaar en wij leren nog steeds van elkaar. Dat kan dus ook."

Tijdens ons interview blijkt dat schapen dol zijn op microfoonkabeltjes: