Zeeland wordt wakker: Bom, herdershond en schaatsen

Vlissingse huizenblokken worden ontruimd (foto: HV Zeeland)

Vliegtuigbom ontmanteld

Inwoners van een deel van Vlissingen moesten gisteravond een deel van de avond binnenblijven wegens de ontmanteling van een vliegtuigbom. De bom werd opgevist door een baggerschip, en is met behulp van een robot ontmanteld.

Edwin la Gasse uit Schoondijke hoedt zijn schaapskudde op traditionele wijze. (foto: Omroep Zeeland)

Echte liefhebber

Edwin la Gasse uit Schoondijke hoedt zijn schaapskudde op traditionele wijze: niet met bordercollies maar met Hollandse herdershonden. De Hollandse herder was -totdat de dorpskuddes in Nederland verdwenen- de rechterhand van de schaapsherder. Komend weekend zijn er veel deze herdershonden te zien tijdens internationale wedstrijden schapenhoeden in Groede.

Schaatsbaan feestelijk geopend (foto: Omroep Zeeland)

Winter begonnen in Middelburg

De winterpret kan beginnen op de markt in Middelburg want de schaatsbaan is geopend. Voor de dertiende keer op rij staat er een schaatsbaan. Vijfentwintig kinderen van de Klimopschool in Middelburg hebben als eerst op de schaatsbaan geschaatst. De schaatsbaan blijft nog open tot 13 januari 2019.

Donkere wolken boven strandhuisjes in Oostkapelle (foto: Jo Dingemanse)

Het weer

Het is vandaag bewolkt en er zijn perioden met regen. Er waait een matige tot krachtige zuidelijke wind. Het is niet koud, met maximumtemperaturen van 11 of 12 graden.