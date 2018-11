Musicus Mathieu Meijs overleden (foto: Zeeuws Jeugdorkest)

Daarnaast was Meijs van 1985 tot 2001 de dirigent van het Zeeuws Jeugdorkest. Ook zat hij in de de VVD-fractie van de gemeente Middelburg. In de rouwadvertentie is te lezen dat er met het overleden van Meijs 'een bevlogen musicus en fantastisch organist is verloren.'