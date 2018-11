Live, Nile Rodgers & CHIC, Guus Meeuwis, Golden Earring en Douwe Bob op Concert at Sea

De eerste elf namen voor Concert at Sea 2019 zijn bekend. Nile Rodgers & Chic, Live, Guus Meeuwis, Golden Earring en Douwe Bob staan volgend jaar op het festival op de Brouwersdam. Dat maakte Paskal Jakobsen vanochtend bekend op Radio 2.

Ook De Jeugd van Tegenwoordig, Wulf, Bizzey, Rondé en Alvaro Soler staan volgend jaar op Concert at Sea. Zoals ieder jaar staat organisator BLØF ook weer op het programma.

Nile Rodgers & CHIC

De opvallendste naam op het programma is misschien wel headliner Nile Rodgers met zijn disco/funkband CHIC. In de jaren '70 en '80 scoorde de band hits als Le Freak, Good Times, I Want Your Love en Everybody Dance. Dit jaar stond de band ook op Lowlands.

Voor Live-zanger Ed Kowalczyk is het niet de eerste keer dat hij naar het festival komt. In 2009 speelde hij solo op Concert at Sea. Ook Guus Meeuwis is een oude bekende: hij stond vier keer eerder op het podium op de Brouwersdam, waaronder de afgelopen editie.

Ook Golden Earring, De Jeugd van Tegenwoordig, Wulf en Rondé waren eerder al eens te zien op Concert at Sea. Alvaro Soler en Bizzey staan volgend jaar voor het eerst op het festival. De Spaans-Duitse zanger Soler was de afgelopen drie jaar geregeld op de radio te horen met nummers als La Cintura, Sofia en El Mismo Sol. Bizzey heeft dit jaar verschillende hitnoteringen achter zijn naam staan. Dat zijn vooral samenwerkingen met andere artiesten als Kraantje Pappie, Jonna Fraser, Ronnie Flex en Boef.

Dit jaar ook weer derde dag

Het lijkt dat de uitbreiding van het festival met een derde dag is bevallen, want ook dit jaar begint het festival weer op donderdag. Dit jaar was de eerste avond nog een Zeeuws feestje met vooral artiesten uit de eigen provincie. Volgend jaar lijkt de donderdag meteen een volwaardige festivaldag te worden. Op die dag staan headliners Nile Rodgers & Chic en Live op het programma.

Concert at Sea is dit jaar van donderdag 27 tot en met zondag 29 juni. Het is de veertiende editie. De kaartverkoop start op vrijdag 7 december.