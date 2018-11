Deel dit artikel:













Oud-Statenlid SP nu actief voor Partij voor de Dieren

Roland van Tilborg gaat aan de slag bij de Partij van de Dieren (PvdD). Dat is opmerkelijk want Van Tilborg zat tot eind 2017 in de Provinciale Staten voor een andere politieke partij: de SP.

Oud-Statenlid SP nu actief voor Partij voor de Dieren (foto: Omroep Zeeland) Van Tilborg nam afscheid van de Provinciale Staten omdat hij al lange tijd kampte met een depressie. De politicus uit Tholen heeft deze week zijn lidmaatschap bij de SP opgezegd. Hij doet dat omdat er op 9 december een congres is van de PvdD, dat gaat over de Provinciale Staten-verkiezingen. Die verkiezingen worden gehouden op 20 maart 2019. Overigens is Van Tilborg dan niet verkiesbaar, hij gaat de Partij meer bijstaan in een helpende rol.