Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Fietsveiligheid bij nieuwe sluis Terneuzen kan beter

De veiligheid van fietsers die langs de bouw van de nieuwe sluis in Terneuzen rijden laat te wensen over. Een aantal fietsers klaagt over slechte straatverlichting en onduidelijke bewegwijzering. Dat bleek vanochtend vroeg tijdens een campagne om de veiligheid te verbeteren.

Fietscontrole bij bouw Nieuwe Sluis Terneuzen (foto: Omroep Zeeland) Fietsers over verkeersveiligheid bij nieuwe sluis in Terneuzen Bouwcombinatie Sassevaart, Rijkswaterstaat en de gemeente Terneuzen willen graag weten wat er kan worden verbeterd aan de verkeersveiligheid van fietsers die langs het bouwterrein van de nieuwe sluis rijden. Zeker in de donkere dagen van november en december. Daarom hadden zij twee party-tenten op de fietspaden gezet. Hierin werden mensen voorgelicht over goede zichtbaarheid. Fietsers die dat wilden, konden meewerken aan een korte enquête. Bewegwijzering en verlichting Een vrouw, die dagelijks langs de werkzaamheden naar haar werk fietst, klaagt over de bewegwijzering: "Het gaat wel. Je moet goed opletten hoe je moet fietsen." Een andere fietser heeft een tip: "De situatie verandert steeds en daar moet je goed op anticiperen. Op die punten zou je tijdelijk verlichting kunnen neerzetten." Rol Terneuzen Ben van Assche, wethouder verkeer en vervoer van Terneuzen, die ook bij de voorlichtingsactie aanwezig was, zegt dat de weg tijdens de bouw de verantwoordelijkheid is van de aannemer. "We zijn uiteraard wel als betrokken partij en kunnen aandacht vragen voor zaken", zei hij. Fietsveiligheid bij sluis Terneuzen kan beter (foto: Omroep Zeeland) Bouwcombinatie Sassevaart en wethouder Van Assche over fietsveiligheid bij nieuwe sluis