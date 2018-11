Vlissingse bom ontploft vanmiddag op strand Vrouwenpolder

Dit is de bom die Vlissingen ontregelde (foto: HV Zeeland)

Geen ontploffing mogelijk

Na de ontmantelingsactie bleek dat de bom helemaal niet had kunnen ontploffen. Dat kwam omdat de explosieketen in de bom niet compleet was.

De Engelse duizendponder werd gistermorgen opgevist door een baggerboot in Vlissingen. De EOD ontmantelde de bom om half negen in de avond. Dat deed de opruimingsdienst op het schip zelf, met behulp van een robot. Uit voorzorg moesten mensen binnen een staal van 1300 meter om de bom heen binnen blijven.

Dit gold onder meer voor een aantal flats aan de Piet Heinkade. Daarnaast was ook het openbaar vervoer (trein, bus en fietsvoetveer) in de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Kans op meer bommen

Maritiem deskundige Cor Heijkoop verwacht dat dit nog niet de laatste bom is die in Zeeland opduikt. Zeker met de komst van verschillende windmolenparken voor de Zeeuwse kust, wordt het risico volgens hem alleen maar groter.

Het was niet de eerste keer dat er een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog werd gevonden. Bij eerdere van zulke vondsten werd ervoor gekozen om de bom ter plaatse gecontroleerd te laten exploderen. Dat was in dit geval volgens de Veiligheidsregio Zeeland 'niet verstandig', vanwege de te grote golfslag.

Lees ook: