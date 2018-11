'Zeeland moet zich vol richten op het tegengaan van corruptie in de haven'

De haven van Vlissingen maakt een belangrijk onderdeel uit van de Delta, die loopt van Antwerpen tot Rotterdam. "Dat is de poort tot Europa", zegt Rienk de Groot, hoofd recherche van de eenheid Zeeland-West-Brabant. "De problemen die voortvloeien uit de handel in harddrugs, excessief geweld, witwassen en liquidaties, verpesten de samenleving", vertelt De Groot. "Er staat veel geld op het spel, dus worden mensen omgekocht. Daarom is het belangrijk dat de haven van Vlissingen integriteit blijft nastreven. Daarbij is het prettig voor Zeeland dat zulke problemen nauwelijks voorkomen in vergelijking met de rest van het land."

Honderden kilo's tegelijk

De goederenstroom in Vlissingen is vanaf 2014 vervijfvoudigd. "Des te knapper is het dat de douane vandaag de dag tussen de 700 miljoen kilo bananen, 400 kilo cocaïne eruit weet te vissen", vindt De Groot. Momenteel loopt er een proef bij de douane om pallets met fruit te scannen. Dat wordt gedaan samen met de bedrijven. Testresultaten zijn hier nog niet van, maar als de scanner goed werkt zal deze wellicht toegevoegd worden aan de controles van de Douane op cocaïne.

Cocaïne wordt vaak versneden voor het op de Nederlandse markt komt. Dat betekent dat de cocaïne wordt verdund door er andere stoffen bij te stoppen. Dat kunnen bijvoorbeeld medicijnen zijn zoals levamisol, fenacetine en hydroxine of stimulerende middelen zoals cafeïne.

Wat kost cocaïne?

Iemand betaalt zo'n 50 euro voor 1 gram versneden cocaïne. Omdat deze gram gemiddeld voor slechts 59% bestaat uit cocaïne kost een gram onversneden cocaïne ruim 100 euro. Dat schrijft Jellinek op haar website. Jellinek is dé expert op het gebied van verslaving en koploper in verslavingszorg. De cocaïne die in Zeeland wordt onderschept is onversneden. Dat betekent dat er in 2018 al voor bijna 220 miljoen euro aan coke is onderschept in Vlissingen.

