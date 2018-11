Roompot Charles met nieuw elan op jacht naar deelname aan grote ronde

Roompot Charles Cycling Team is uiteindelijk ontstaan uit een fusie tussen de wielerploegen van het Nederlandse Roompot-Nederlandse Loterij en het Belgische Veranda's Willems. Een fusie die niet zonder slag of stoot ging.

Wout van Aert

Bij Roompot hoopten ze dat kopman Wout van Aert ook de overstap zou maken, maar de Belgische wereldkampioen veldrijden liet weten geen trek in de fusieploeg te hebben. Roompot probeerde Van Aert nog over te halen in een persoonlijk gesprek. "Na drie en een halve minuut was al duidelijk dat hij niet wilde", aldus Michael Zijlaard, algemeen manager van de ploeg.

"Het was een hectische periode, maar nu willen we vooruitkijken", aldus Zijlaard. Nieuw bij Roompot Charles zijn onder meer Lars Boom (van LottoNL-Jumbo), Michael van Staeyen (Cofidis), Boy van Poppel (Trek-Segafredo) en Maurits Lammertink (Katsuha).

Tour, Giro of Vuelta

Het doel van de ploeg blijft om ooit deel te nemen aan een grote ronde zoals Tour, Giro of Vuelta. Roompot Charles is daarbij voor komend seizoen nog afhankelijk van wildcards, die door organisaties uitgedeeld worden.

Daarna wordt het anders volgens Zijlaard. ""De UCI heeft hervormingen aangekondigd waarmee we zelf de sleutel van onze toekomst in handen hebben. De beste twee ploegen uit de Europe Tour zijn in 2020 zeker van deelname aan de drie grote ronden en de nummer drie van de Europe Tour mag deelnemen aan alle grote klassiekers."

Nick van der Lijke, afkomstig uit Middelburg, is de enige Zeeuwse renner die overgebleven is in de ploeg. Brian van Goethem uit Philippine rijdt komend jaar voor Lotto-Soudal.

"Ik wil eerst nog goed presteren bij het NK derny's in december. Daarna wil ik er vanaf Mallorca een lap op geven", aldus Van der Lijke, die sinds 2016 voor Roompot rijdt. Van der Lijke (27) is al anderhalve maand in training. Hij hoopt op een mooi seizoen met goede prestaties en overwinningen.

Het aantal Zeeuwen bij de wielerploeg is in de loop der jaren verminderd na het vertrek van Johnny Hoogerland, Antwan Tolhoek en Brian van Goethem. Toch blijft de band met Zeeland goed volgens Zijlaard, ook omdat de hoofdsponsor Zeeuws is. "We zijn een internationale ploeg met een sterke band met Zeeland".

Als er Zeeuwse talenten rond rijden, mogen die altijd aankloppen bij Zijlaard. "Zolang het maar niet na twaalf uur 's avonds is, haha".

Wildcards

Het wedstrijdprogramma van Roompot Charles is nog niet helemaal bekend omdat organisaties van grote wedstrijden nog wildcards moeten vergeven. Zeker is wel dat de ploeg in elk geval meedoet met de Ronde van Mallorca, de Ronde van Oman en de Ruta del Sol.