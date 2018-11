Deel dit artikel:













Arduin: Aagtekerke voldoet weer aan de eisen

De locatie van Arduin in Aagtekerke voldoet weer aan de eisen. Dat meldt de zorgorganisatie vandaag. In september van dit jaar werden verschillende cliënten overgeplaatst omdat de zorg in het behandelcentrum volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 'ernstig tekort schoot'.

De vlag van Arduin, archieffoto (foto: Omroep Zeeland) De zogenaamde aanwijzing van de inspectie is nu opgeheven. Er worden nog geen nieuwe cliënten naar Aagtekerke gehaald, eerst wordt nog nieuw plan opgesteld met allerlei voorwaarden over de zorg in de locatie opgesteld. Samenwerking Woensdag werd bekend dat de Zeeuwse zorgorganisatie nauw gaat samenwerken met 's Heeren Loo, een grote, landelijke zorginstelling. In de plannen wordt ervan uitgegaan dat Arduin op termijn 'de Zeeuwse regio' wordt van zorggigant uit Amersfoort. Lees ook: Steun voor samenwerking, Arduin wordt op termijn 'Zeeuwse regio' van 's Heeren Loo