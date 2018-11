De beste party-dj van Nederland komt weer uit Goes

Party DJ W

Party DJ W is de artiestennaam van Willem Jansen. Jansen draait al jaren in disco's, cafés en op evenementen door heel het land en in après-ski gelegenheden buiten Nederland.

Jaarlijks

De Party Awards worden jaarlijks uitgereikt in diverse categorieën voor feest-dj's, feestartiesten en party acts. De beoordeling vindt plaats door een vakjury en via publieksstemming. Jansen werd afgelopen woensdag, net als in 2016, door de vakjury verkozen tot de beste dj van Nederland.