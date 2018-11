Nieuwe inwoners azc Goes zijn al begonnen met taalles en schoonmaak

Veertig inwoners telt het azc inmiddels. "En daar komen er elke week zo'n twintig bij", aldus locatiemanager Fokke Osterthun. "Het gaat geleidelijk en dat is voor ons allemaal wel zo fijn."

De asielzoekers die hier aankomen zijn nog maar kort in Nederland. Bij binnenkomst worden ze gescreend en afhankelijk van de baan die ze in de toekomst willen en de beschikbare ruimte, worden ze over azc's in Nederland verdeeld.

Het azc in Goes werd in 2011 geopend en was een zogenoemde gezinslocatie. Hier verbleven gezinnen met minderjarige kinderen, waarvan het asielverzoek is afgewezen. Kinderen kunnen niet op straat worden gezet, omdat een uitspraak van de Hoge Raad dat verbiedt.

De inwoners van het azc worden meteen aan het werk gezet: ze maken de appartementen schoon en leren de eerste woorden Nederlands. "Stopcontact", roepen ze enthousiast wanneer er naar een stopcontact wordt gewezen. Ook een emmer, lamp en 'goeiemorgen' rollen al soepel over de tong. "We vinden het hier heel fijn", vertelt Maimuna Bah uit Gambia. Ze is hier samen met haar man naartoe gekomen. "We willen hier graag blijven en een familie stichten", vult hij aan.