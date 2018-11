TenneT opent informatiecentrum over 380kV, terwijl het werk nog stil ligt

Maquette in het informatiecentrum van TenneT (foto: Omroep Zeeland)

In het informatiepunt is een maquette opgesteld die duidelijk maakt waar de nieuwe hoogspanningsverbinding komt, maar ook waar de oude verbinding verdwijnt en op welke plekken het landschap verandert. "We bouwen een lijn van 48 kilometer, maar halen ook 42 kilometer weg. Dat is op deze maquette goed te zien", legt Peggy Steenbergen van TenneT uit.

Mensen die meer willen weten, kunnen in de middaguren op dinsdag, woensdag en donderdag terecht in het informatiecentrum.

Nieuwe aannemer

Ondertussen zoekt netbeheerder TenneT nog steeds naar een nieuwe aannemer, nadat de vorige in oktober aan de kant werd geschoven. Daardoor loopt de nieuwe 380 kV-verbinding vertraging op. Volgens de netbeheerder voldeden die bedrijven niet aan hun contractuele verplichtingen. Hoeveel vertraging het project oploopt, is onbekend. "Begin volgend jaar gaan we verder met de bouw van het station in Rilland."

De nieuwe masten zorgen met name onder de inwoners van Krabbendijke voor onrust. Ze vinden dat de masten te dicht bij het dorp komen te staan en zijn bang voor gezondheidseffecten. De Raad van State veegde in augustus vrijwel alle bezwaren van tafel, waarna de aanleg kon beginnen.