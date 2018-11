Nieuwe afvaldepots voor Zeeuwse milieustraten

Ingeleverde medicijnen bij de milieustraat in Nieuwdorp (foto: Omroep Zeeland)

De vorige containers waren niet brandveilig genoeg. Daarnaast kon de bodembescherming niet worden gegarandeerd. De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) heeft de depots eind vorig jaar afgekeurd. Toch mochten de depots tot november van dit jaar gebruikt worden.

Bij acht milieustraten in Zeeland zijn nieuwe depots geplaatst. Dat heeft 560.000 euro gekost Kees Weststrate, wethouder in Borsele en bestuurder bij de Zeeuwse afvalverwerker OLAZ, is er blij mee. "Het gaat er om dat burgers op een verantwoorde manier hun afval kunnen inleveren en dat zoiets ook op een goede manier gaat", vertelt Kees Westrate.

In het nieuwe depot staan verschillende tonnen voor klein chemisch afval. Zo zijn er tonnen voor bijvoorbeeld vloeibare bestrijdingsmiddelen en medicijnen. Volgens Weststrate kan de milieustraat er weer een tijd tegen aan. "Er moet steeds meer afval gesorteerd worden. Dat kan op deze manier."