Vlaketunnel weer open na ongeluk

Door onbekende oorzaak botsten rond 21.35 uur net voor de tunnelbuis twee personenauto's op elkaar. Eén van de wagens reed tegen de vangrail in de middenberm en bleef buiten de tunnel staan. Het tweede voertuig kwam tot stilstand in de tunnel. Zeker één persoon is per ambulance afgevoerd.

Vanwege het ongeluk moest de snelweg volledig worden afgesloten vanaf Kapelle waardoor een lange file ontstond. Rond 23.00 uur kon één rijstrook weer worden opengesteld.