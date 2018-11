Zeeland wordt wakker: informatiecentrum, afvaldepots en nieuwe asielzoekers

Maquette in het informatiecentrum van TenneT (foto: Omroep Zeeland)

TenneT

Het stationshuis op treinstation Kruiningen-Yerseke is de komende tijd omgetoverd tot informatiecentrum. Iedereen die vragen heeft over de nieuw aan te leggen hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland kan daar zijn informatie halen.

Eén van de vernieuwde depots (foto: Zeeuwse Reinigsdienst)

Nieuwe afvaldepots

Op acht milieustraten in Zeeland zijn nieuwe betonnen afvaldepots voor chemisch afval geplaatst. De oude opslagcontainers waar het afval in verzameld werd, voldeden niet meer aan de eisen van deze tijd.

De nieuwe inwoners van het azc worden meteen aan het werk gezet om op te ruimen (foto: Omroep Zeeland)

Azc Goes

Pas een paar maanden geleden ging het azc in Goes dicht en nu wonen er weer nieuwe vluchtelingen. In plaats van uitgeprocedeerde gezinnen gaat het om mensen die aan de start van hun asielaanvraag staan

Michael Zijlaard (links) en Nick Nuyens tonen het nieuwe shirt van Roompot Charles (foto: Orange Pictures)

Wielerploeg

Aanvallend koersen en resultaten halen. Dat is het credo van de nieuwe wielerploeg Roompot Charles Cycling Team, die vanmorgen in Kamperland is gepresenteerd.

Koudekerke op Schouwen-Duiveland (foto: Ria Overbeeke)

Weer

De zon laat zich vandaag regelmatig zien en het blijft vrijwel overal droog. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en de temperatuur loopt vanmiddag op tot 12 graden.