Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Delta: met 1 gigabit per seconde over internet

DELTA levert met ingang van 1 december in heel Zeeland internet met een snelheid van 1 gigabit per seconde over de kabel. Dat is 1000 Mbps. Daarmee is DELTA is de eerste provider in Nederland die al zijn klanten zo'n hoge internetsnelheid aanbiedt over coax.

Delta: met 1 gigabit per seconde over internet (foto: oz) DELTA leverde al snelheden tot 400 Mbps. DELTA kan deze hoge snelheid leveren omdat het bedrijf een jaar geleden is gestart met een grootschalige update van het netwerk. Op 15.000 plaatsen door heel Zeeland wordt apparatuur vervangen. Onlangs is ook al afscheid genomen van het analoge radio- en tv-signaal. Dit zorgt samen voor meer capaciteit en ruimte op de kabel. Om de supersnelle internetverbinding in huis te halen is een nieuw modem nodig. Klanten die 1 Gbps internet bestellen krijgen een nieuwe modem gratis in bruikleen. De kosten van deze fiberspeed-verbinding zijn 125 euro per maand. Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.