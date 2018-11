Warmste dag november in Nederland was in Westdorpe

Een kat geniet van het zonnetje in Kloetinge (foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn)

Daarmee was het zelfs 'een warme dag'. Een dag krijgt de classificatie warm mee als het 20 of meer graden is. Zo'n warme novemberdag is bijzonder, want die komt slechts één keer in de vijftien jaar voor.

Zonniger en droger

November was ook bovengemiddeld zonnig. Gemiddeld over Nederland scheen de zon zo'n 96 uur. Normaal gesproken schijnt in november de zon ongeveer 63 uur. Maar twee keer in de geschiedenis was het zonniger: dat was in 1920 en 1989. Dat die records niet gesneuveld zijn, komt vooral doordat het slot van november somber en kouder was.

Ook opvallend voor november, maar niet voor de trend van het afgelopen jaar: november was droog. Zo'n acht keer droger dan normaal. Er viel slechts 33 millimeter regen tegenover 82 millimeter normaal.

