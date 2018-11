Isabel Provoost vertelt een persoonlijk verhaal in nieuwe single

Isabel Provoost presenteert nieuw liedje (foto: ANP)

De tekst van Without You gaat over dingen die ze zelf heeft meegemaakt. Isabel: "Ik denk dat iedereen wel eens liefdesverdriet heeft gehad, maar je praat er niet zo snel over. Het is al wel een tijdje geleden en niet meer zo heftig als toen, maar ik heb m'n gevoelens omschreven in dit nummer."

Isabel Provoost met haar nieuwe single Without You

Isabel schopte het in 2017 tot de finale van tv-talentenjacht The Voice of Holland. Daarna trad ze regelmatig op met haar band, maar steeds met nummers van anderen. Deze single is helemaal van haar. "Ik heb er heel erg lang en hard aan gewerkt samen met mijn drummer. Het heeft lang geduurd omdat ik op zoek was naar wat nou écht leuk vind. Ik wilde zeker weten dat ik zou uitbrengen waar ik er 100 procent achter sta."

Theatertour

Deze maand begint Isabel ook aan haar theatertour This Is Me. De show gaat in première op 21 december in de Stadsschouwburg in Middelburg.