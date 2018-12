ZMf: Doe eerst eens een proef met 1.600 helikoptervluchten

Robert Trompetter is de man van de ZMf die zich bezighoudt met het dossier. Hij is stellig. "Dit is nieuw voor Zeeland. Daarom is ons voorstel ook: laten we een middenweg kiezen. Kijken hoe het gaat, dan is daarna een uitbreiding van het aantal vluchten altijd nog mogelijk."

Vrees voor overlast

Trompetter vreest voor overlast langs de kust. Voor strandgangers, mensen die er wonen en voor de natuur. De Westerschelde is een natuurgebied, Natura 2000. "Soms vliegen de piloten op zo'n 500 voet, (150 meter). Dat hoor en zie je. Dat heeft gevolgen." Hij is dan ook niet gerust op de toezegging van de directeur van het vliegveld, dat er een maximale hoeveelheid aan geluid is toegestaan en dat het vliegveld daar niet overheen gaat. "Kijk naar Schiphol. Daar proberen ze 'die schoendoos met geluid' ook steeds wat groter te maken."

Na vijf jaar balans opmaken

Zijn voorstel is de helft van het aantal aangevraagde vliegbewegingen toe te staan, 1.600 dus. Dan op verschillende punten geluidsmetingen te doen en na vijf jaar de balans op te maken."Dan kunnen we er alsnog meer toestaan." De ZMf hoopt dat er in Provinciale Staten gehoor is voor het advies. Zo niet, dan sluit Trompetter een bezwaarprocedure tegen de vergunning niet uit.

ZMf maakt zich zorgen over de gevolgen van helikopters voor de natuur (foto: Miranda Flipse)

De dorpsraad van Lewedorp wil het vliegveld niet nu al een beperking opleggen. Voorzitter van de dorpsraad Ad Lijmbach: "We hebben al enkele keren gesproken met meneer Belderok. En die gesprekken verliepen prima." Wel houdt Lijmbach de boel scherp in de gaten. "Zodra we hier last gaan krijgen van de helikopters, gaan we dat zeker melden. We houden van de rust in Lewedorp en willen dat graag zo houden."

Op dit moment vliegt er regelmatig een helikopter vanaf vliegveld Midden Zeeland richting de windmolens die al staan voor de Engelse kust. Lijmbach zegt dat inwoners van Lewedorp hier geen last van hebben.

Het Vliegveld Midden Zeeland wil het aantal helikopterbewegingen uitbreiden van 800 per jaar naar 4.000. Dat zijn 2.000 landingen op en 2.000 starts van Arnemuiden. Het is de bedoeling dat de helikopters vanaf 2020 naar nog aan te leggen windmolenparken Borssele 1 en 2 gaan.

