Deze oplossing voor vacatures loopt gesmeerder dan je denkt

In de productiehal van KV-Techniek in Goes is een robot bezig schuttingdelen in elkaar te zetten. Het enige 'menselijke werk' is de juiste planken klaar leggen maar daarna kan de robot het verder zelf. Binnen een paar minuten legt en schroeft hij de planken in elkaar tot een schuttingdeel klaar is.

'Gebrek aan arbeidskrachten'

Het is één van de voorbeelden binnen het bedrijf van Krijger. "Ik vind dit echt een goede ontwikkeling. Niet alleen omdat het ons werk oplevert maar ook omdat er gebrek is aan arbeidskrachten. Robotisering is daar een oplossing voor. Maar denk ook aan problemen als huisvesting voor je werknemers, cultuurverschillen, ook daar is het een oplossing voor."

Binnen zes jaar tijd is het bedrijf van Bastiaan Krijger gegroeid van een eenmanszaak naar een bedrijf met 17 mensen in vaste dienst. En robots die niet alleen verkocht worden aan Zeeuwse bedrijven maar ook door heel Europa.

Meer robots in Zeeland

De toename van het aantal robots in het werkproces wordt ook gezien door het World Economic Forum, een wereldwijde organisatie waarin overheden en de top van het bedrijfsleven is vertegenwoordigd. Volgens Krijger wordt binnen zeven jaar tweeënvijftig procent van alle banen ingevuld door robots.

"Ja dat weet ik wel zeker!", zegt Krijger. Ook hij ziet dat er een toename is. Dat blijkt niet alleen uit de groei van zijn bedrijf. In Zeeland zijn er nog meer bedrijven die robots ontwikkelen. En ook bedrijven die de robots gebruiken. "Wij hebben ook een lijn gemaakt voor Kloosterboer en nog een paar anderen."

Nieuwe banen

Tegelijkertijd levert de ontwikkeling en overname van robots aan de andere kant weer nieuwe banen op en die moeten natuurlijk wel ingevuld kunnen worden. ''Om de robots te ontwikkelen heb je ict'ers nodig die de robots kunnen uitdenken en programmeren."