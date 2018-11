Dit is hoe Zeeland een klein stukje van België afsnoept

Grenspaal in natuurgebied het Zwin, archieffoto (foto: Kees den Hollander uit Veere)

De uitbreiding van Het Zwin wordt vandaag gevierd met de onthulling van drie verplaatste 19e-eeuwse grenspalen bij Retranchement. In totaal heeft het grensoverschrijdende natuurgebied er 120 hectare bijgekregen. Door die uitbreiding worden meerdere locaties waar grenspalen van oudsher stonden getijdengebied. En dus moesten de grenspalen worden verzet.

'Bij hoog tij onder water'

Volgens de projectleider aan de Nederlandse kant van de grens, Monique Ekkebus, was laten staan echt geen optie. "De werking van de getijden tast de funderingen aan, dus als je ze op die plek wil laten staan moet je gaan heien. En heien in een natuurgebied vonden we geen goed idee. Bovendien zou je op sommige plekken de grenspalen bij hoog tij niet eens meer kunnen zien onder water."

Projectleider Monique Ekkebus over uitbreiding natuurgebied Het Zwin

Toch wordt de daadwerkelijke grens niet verplaatst, benadrukt ze. "We zetten de grenspalen terug op andere plekken aan de grens, of in ieder geval zo dichtbij mogelijk. Als je puur op de grenspalen afgaat, lijkt het alsof Nederland daardoor groter geworden is, maar dat is niet zo. De officiële grens blijft gewoon waar die is."

Een winters zonnetje boven natuurgebied Het Zwin (foto: Heleen van de Voorde-Jansen, Breskens)

Met de onthulling van de grenspalen is de uitbreiding van natuurgebied Het Zwin weer een fase verder. Naast de uitbreiding nemen België en Nederland het gebied onder handen om te voorkomen dat het verzandt. Twee jaar geleden zijn de werkzaamheden in het natuurgebied begonnen en nog steeds zie je overal kranen en bulldozers.

Verzanding slecht voor flora en fauna

De oorspronkelijke getijdengeul, dat is het laatste overblijfsel van de middeleeuwse verbinding tussen Brugge en de Noordzee, is dieper en breder gemaakt. Dat was nodig, want door de enorme verzanding stroomde er de laatste decennia minder zeewater het gebied in. Dit was nadelig voor de slikken en schorren, en dus ook slecht voor de typische flora en fauna die daar leeft.

Kaart van de uitbreiding van natuurgebied Het Zwin (foto: Provincie Zeeland)

Daarnaast wordt hier een stukje ontpolderd; de Willem Leopoldpolder wordt omgezet in natte natuur. In die polder stonden ook de 19e-eeuwse grenspalen die verzet moesten worden. Om het gebied heen is een nieuwe dijk aangelegd die betere bescherming voor het achterliggende land moet bieden.

Op schema

Het project kost ruim 12 miljoen euro. Volgens de projectleiders ligt de uitvoering op schema. Begin 2019 wordt de oorspronkelijke dijk afgegraven, en zal het zeewater op gecontroleerde wijze de polder instromen, zodat daar nieuwe schorren en slikken ontstaan.

