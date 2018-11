Kloetingseschool waarschuwt voor man die leerling 'oneerbare voorstellen' deed

Kloetingseschool in Kloetinge op Google Maps (foto: Google)

Dat gebeurde afgelopen dinsdag al. De jongen maakte meteen dat hij wegkwam en heeft een vrouw op straat om hulp gevraagd. De man ging er vervolgens snel vandoor.

Diezelfde man vlakbij het schoolterrein

Toen de jongen gisterochtend aankwam bij de school, zag hij diezelfde man vlakbij het schoolterrein en waarschuwde het schoolpersoneel. Enkele leraren gingen meteen kijken, maar de man was al weg.

Volgens schooldirecteur Ron Meuldijk is nu Kloetinge en omgeving in opperste staat van paraatheid gebracht. "We hebben alle andere scholen in de omgeving gewaarschuwd en ik begrijp dat ook de voetbalvereniging de ouders van de jonge voetballertjes heeft gewaarschuwd."

'Oneerbare voorstellen'

Meuldijk vindt het een 'zeer vervelende situatie', maar hij is ook trots op hoe de leerling van zijn school ermee om is gegaan. "Het was heel slim van hem om op straat die vrouw aan te spreken toen de man hem, hoe zal ik het zeggen, oneerbare voorstellen deed. En ook het inschakelen van het personeel toen hij de man bij de school zag, was de juiste zet."

Hij heeft het personeel gevraagd om goed op te letten en ook de ouders zijn geïnformeerd via een brief. Meuldijk roept iedereen in de omgeving op om waakzaam te zijn.

Signalement

De ouders van de jongen hebben aangifte gedaan en de politie heeft aangekondigd extra te surveilleren rondom de school. Van de man is tot nu toe alleen een erg summier signalement bekend: het gaat om een man van middelbare leeftijd op een witte elektrische fiets.

Volgens Meuldijk ging er op het schoolplein gistermiddag ook het verhaal rond dat er al iemand opgepakt zou zijn, maar dat blijkt niet te kloppen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht, meldt de politie.