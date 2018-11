Bulgaren gaan in beroep tegen celstraf voor moord Van Schaik

Kees van Schaik werd het slachtoffer van een roofmoord (foto: Omroep Zeeland)

Van Schaik (65) werd in maart 2017 vermoord in zijn woning in Rilland. Het was een gruwelijke moord en dat nam de rechtbank mee in de straf. Tegen het viertal was door het OM vijftien jaar cel geëist. Het slachtoffer was vastgebonden met tie-wraps en had een prop plastic in zijn mond die was afgeplakt met tape. Daarnaast vertoonde zijn lichaam tekenen van marteling.

Net-geoogste wietkwekerij

In de woning van Van Schaik werd een net-geoogste wietkwekerij gevonden. De drie mannen en de vrouw uit Bulgarije werden daarvoor opgepakt. Alle vier hebben ze in het buitenland al een strafblad. Ze werden eerder onder meer veroordeeld voor diefstallen, overvallen en mishandelingen.

Bij de roof op de wietkwekerij van Van Schaik werd hij zozeer mishandeld dat hij aan zijn verwondingen overleed. Tijdens de inhoudelijke behandeling wezen de vier verdachten vooral naar elkaar als het gaat om wie Van Schaik zo heeft toegetakeld.

