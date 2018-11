Vlissingse drumster versterkt Steam MUSIC

Girlpower

Het repertoire van Steam MUSIC bestaat uit nummers van ABBA tot Bon Jovi en van Kiss tot The Black Eyed Peas. In de afgelopen jaren speelde de band onder meer op de 24-uurs solexrace en diverse Oranjefeesten. Zelf spreekt de band van een 'steampunk show, met veel special effects waarbij de girlpower van het podium stroomt.'

Marloes komt uit Vlissingen, maar woont en studeert in Utrecht. Ze is ook actief in de melancholische indiepop band Lies Ahead. Daarin spelen onder meer Django Boegheim en Jaimy Versteeg. Eerstvolgende optreden van Steam MUSIC is op 22 december in de Feesttent in Haaksbergen.