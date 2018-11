'Heilsoldaat zijn betekent vooral liefde tonen en de eenzaamheid verdrijven'

Hinneman (71) is vrijwilliger in de Terneuzense kledingwinkel van het Leger. Daarnaast is ze korps-secretaresse, maakt ze schoon, is actief als heilsoldaat en doet de kas van de maaltijdservice.

'Ook een kerk'

Ze is met het schoonmaken begonnen. "Twaalf jaar geleden zochten ze hier een vrijwillige schoonmaker. Ik dacht altijd dat het Leger een organisatie was voor het ledigen van noden. Bij mijn sollicitatie werd me pas duidelijk dat ze ook een kerk hadden. "

Inmiddels is ze lid van de kerk en ook actief als heilsoldaat. In al haar functies ziet ze vooral veel eenzaamheid, zegt ze . "Je merkt het hier in de winkel, veel vrouwen uit andere landen die eenzaam zijn. Ik probeer dan contact met ze te maken. Verder zien we mensen die geen geld hebben om eten te kopen. Zolang ze nog niet ingeschreven staan bij de Voedselbank verstrekken wij voedselpakketten."

Collecte

Het Leger des Heils ziet de vraag naar sociale dienstverlening alsmaar verder toenemen en heeft naar eigen zeggen meer geld nodig. Deze week is de jaarlijkse collecte voor de organisatie die een vangnet biedt aan mensen die verder niemand hebben om hen te helpen, zoals daklozen, prostituees en verslaafden.

Voor een terugkerende klant van de kledingwinkel van het Leger des Heils in Terneuzen zijn de tweedehands kleren eigenlijk slechts bijzaak. "Je wordt hier altijd liefdevol en vriendelijk behandeld, dat is de hoofdzaak. Daarna pas komen de kleren."

Eenzaamheid

Hinneman herkent dat beeld. "De grootste psychologische nood is vaak de eenzaamheid." Hoewel ze in eerste instantie niet doorhad dat het Leger een christelijke inslag heeft, kan ze zich er wel in vinden. "Heilsoldaat zijn betekent liefde tonen, net als Jezus."

Het leger biedt wekelijks een gezamenlijke maaltijd voor 3 euro aan (foto: Omroep Zeeland)

Iedere woensdagmiddag kun je in het korpsgebouw aan de Dijkweg in Terneuzen een warme maaltijd krijgen. Het trekt steevast tussen de 25 en 35 eters. "Het is lekker eten, ik kan zelf niet meer koken. En je hebt hier gezelligheid", zegt één van de gasten vanachter een bord boerenkool met worst.

'Het geld hebben we hard nodig'

Anita int het geld; 3 euro per persoon. Het komt allemaal in de kas van het korps, dat zich financieel zelf moet bedruipen. Eerder op de dag heeft ze ruim 250 euro verkocht in de kledingwinkel. "Toch lekker binnengehaald in die paar uurtjes. Het geld hebben we hard nodig om te kunnen doen wat we doen."

Anita Hinneman is een van de ruim 300 vrijwilligers bij het Leger des Heils in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Het Leger des Heils in Zeeland heeft als kerkgenootschap drie afdelingen: in Goes, Terneuzen en op Walcheren. Daarnaast is er de Stichting Leger des Heils Welzijns & Gezondheidszorg, die organisatie bestaat uit ruim honderd betaalde medewerkers en 330 vrijwilligers.

Handen vol

Vooral de sociaal-maatschappelijke dienstverlening is de afgelopen jaren gegroeid, zegt woordvoerder Rien Heijboer. Kleding, meubels, maaltijdvoorziening, hulp bij schuldhulpverlening en daklozenopvang; de organisatie zegt er haar handen vol aan te hebben. Volgens woordvoerder Rien Heijboer is het aantal kerkleden over het algemeen stabiel, maar niet groeiend.