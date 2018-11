Twee winnaars bij Challenge Van der Breggen - Van Duyn

Het is een initiatief van de organisatie Special Olympics die valide en mindervalide sporters met elkaar kennis wil laten maken via #PlayUnified. Zo wilde Irma van Duyn het graag opnemen tegen haar idool Van der Breggen. Beide vrouwen vonden de challenge 'bijzonder, leuk en gezellig'.

"Ik wist niet hoe goed Irma is", zegt Anna van der Breggen. "Maar ze is zeven keer Nederlands kampioen op de weg. Ik heb haar nu beter leren kennen. Ze heeft me veel verteld over wie ze is en waarom ze fietsen zo leuk vindt. Ze is een goede ambassadrice voor meiden die denken: ik weet niet of ik het wel kan. En Irma laat zien dat het wel kan!"

#PlayUnified Het idee van #PlayUnified is even ambitieus als eenvoudig. Het brengt sporters met en zonder verstandelijke beperking letterlijk meer met elkaar in contact. Het gaat niet om het winnen maar om het samen sporten. Deze campagne is bedoeld om de Nederlandse sporters en sportclubs daarover te informeren en meer tot elkaar te brengen. Meer informatie lees je op www.playunified.nl

Er zijn in Nederland diverse Challenges waarbij valide topsporters en mindervalide topsporters elkaar ontmoeten. De campagne loopt sinds begin oktober.