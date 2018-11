Deel dit artikel:













De Nooijer wil met Hoek muur van ODIN'59 slechten

Volgens Hoek-trainer Dennis de Nooijer is de wedstrijd van zijn ploeg tegen ODIN'59 uit Heemskerk in alle opzichten cruciaal. "We kunnen morgen een gaatje slaan ten opzichte van enkele concurrenten". Op Sven Mbikulu na is iedereen fit en inzetbaar bij Hoek.

De Nooijer geeft aanwijzingen in het gewonnen duel tegen SJC (foto: Orange Pictures) De Nooijer legt waarom hij het duel tegen ODIN'59 cruciaal vindt. "Als we zelf winnen slaan we een gaatje ten opzichte van ODIN dat nu op twee punten van ons staat. Noordwijk en Quick Boys spelen tegen elkaar. Als dat een gelijkspel wordt, kunnen wij bij winst op vier punten komen. En Harkemase Boys en SteDoCo, die ook dicht bij ons staan, spelen tegen elkaar. Ook hier vallen dus punten te winnen." Hoofdblessure Yves Nyemb keert terug in de wedstrijdselectie. Nyemb speelde vorige week niet mee vanwege een hoofdblessure. Marijn Wijkhuijs, Levi Mombarg en Sidy Ceesay gaan met het tweede elftal van Hoek mee. Muur De Nooijer vindt ODIN'59 (uit Heemskerk) een lastige tegenstander. "Ze zijn heel erg goed in de omschakeling. Als de tegenstander de bal heeft, spelen ze een soort van 5-4-1. Hebben ze wel de bal dan komen ze er heel gevaarlijk uit. We zullen die muur moeten slechten." Derde Divisie stand 1. Noordwijk 13-31 2. Quick Boys 13-31 3. DVS'33 13-25 4. Hoek 13-25 5. SteDoCo 13-24 6. ODIN'59 13-23 Hoek start in een ongewijzigde basisopstelling. "Het is al twee duels (tegen ONS Sneek en SJC, red) goed gegaan. Ik zie geen reden om het te veranderen." Hoek tegen ODIN'59 begint om 14.30 uur. Beelden van de wedstrijd zie je zaterdag op Omroep Zeeland TV en deze site. Hoek is dit seizoen op eigen veld nog ongeslagen. De club speelde zeven thuisduels (beker en competitie) en speelde alleen gelijk tegen Quick Boys. Doelcijfers: 21-12.