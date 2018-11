Snelle verbinding DELTA: 'De gemiddelde consument heeft dit niet nodig'

Eén gigabit staat gelijk aan 1000 Mbit per seconde. Gemiddeld hebben Nederlanders een abonnement met 100 of 200 Mbit per seconde aan data. Dit nieuwe abonnement levert dus veel meer data, maar daar hangt ook een prijskaartje aan van 125 euro per maand. "Het is een prachtig product, tegen een vrij forse prijs", vertelt IT-specialist Jean-Paul de Pundert. "Ik denk dat weinig Zeeuwse huishoudens zullen zeggen: doe mij maar zo'n verbinding."

Geen hoge snelheid nodig

Wat dat concreet betekent voor de consument? "Netflix gaat er niet sneller van, je internet werkt hetzelfde, mails worden niet sneller verstuurd en ook voor het kijken van filmpjes op YouTube heb je niet zo'n hoge snelheid nodig", aldus De Pundert. Hij adviseert dan ook voor de gemiddelde consument een 'gewoon' abonnement met lagere snelheid. "Dat is in de meeste gevallen ruim voldoende."

IT-specialist Jean-Paul de Pundert vindt het snelle internet van DELTA een 'mooi product, maar duur' (foto: Omroep Zeeland)

Volgens De Pundert is zo'n hoge snelheid vooral handig voor bedrijven, hotels en bed and breakfasts. "Daar zullen ze het verschil merken met de snelheid nu. Als je als bedrijf overstapt op deze snelheid en er maken meerdere mensen gebruik van het internet, zal het sneller werken."

Een laptop van vier of vijf jaar oud, zal zo'n snelheid nooit halen." Jean-Paul de Pundert, IT specialist bij JéPé IT

DELTA heeft aangegeven dat met de nieuwe snelheid ook een nieuw modem nodig is. Die krijgen klanten, zoals gebruikelijk, van de provider in bruikleen. Maar volgens De Pundert houdt het daar niet op: "Een laptop van vier of vijf jaar oud, zal zo'n snelheid nooit halen. Ook de website en diensten online moeten die snelheid wel allemaal kunnen leveren en daar zijn veel bedrijven nog niet klaar voor."

