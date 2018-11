'Het Zwin maakt Zeeland dan wel niet groter, maar wel groots'

Toch is er volgens Polman wel iets anders dat verandert door de grootschalige aanpak van natuurgebied Het Zwin. "Zeeland wordt door Het Zwin dan wel niet groter, het maakt Zeeland wél groots. En wij zijn groôs op het Zwin", zei de provinciebestuurder vanmiddag bij de onthulling.

Op de nieuw aangelegde dijk bij Het Zwin werden vandaag in totaal drie 19-eeuwse grenspalen onthuld door Polman en de gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé. Die grenspalen stonden in de Willem Leopoldpolder, maar moesten daar weg omdat het gebied onder water komt te staan.

Zeeland iets groter

Als je alleen afgaat op de nieuwe locatie van de grenspalen zou je zeggen dat Zeeland iets groter geworden is, maar de Belgische en Nederlandse bestuurder benadrukken allebei dat de grens niet daadwerkelijk is verlegd. Nederland blijft dus Nederland en België blijft België. Maar puur op basis van de grenspalen bij Het Zwin zou je dat op het oog niet zeggen, moet Polman ook schoorvoetend toegeven.

In het gebied zijn de afgelopen twee jaar allerlei maatregelen genomen tegen de verzanding. Door die verzanding stroomde er de laatste decennia steeds minder zeewater het gebied in. Daardoor dreigden de slikken en schorren in het gebied te verdwijnen, terwijl die bijzondere flora en fauna herbergen.

Ontpoldering

Om die slikken te beschermen wordt begin volgen jaar een dijk doorgestoken. Ontpoldering dus. Maar het is in dit geval dus niet de Hertogin Hedwigepolder, maar de Willem Leopoldpolder die onder water wordt gezet.

Twee jaar geleden zijn de werkzaamheden in het natuurgebied begonnen en nog steeds zie je overal in het gebied kranen en bulldozers. Naast de ontpoldering is ook de oorspronkelijke getijdengeul, het laatste overblijfsel van de middeleeuwse verbinding tussen Brugge en de Noordzee, dieper en breder gemaakt.

Zeewater de polder in

Het project kost ruim 12 miljoen euro. Volgens de projectleiders ligt de uitvoering op schema. Als alles verder volgens plan verloopt stroomt begin 2019 het zeewater de polder in, zodat daar nieuwe schorren en slikken ontstaan.

