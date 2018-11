Paniek op Walcheren: komt het goed met pakjesavond?

Pakjesavond op Walcheren staat op het spel. Ook dit jaar zal het er volgens Politieteam Walcheren om spannen of de Sint alle kinderen kan bereiken. Onverlaten hebben namelijk het plan opgevat het boek van Sinterklaas te pikken.

De politie heeft de afgelopen weken massaal ingezet op het beschermen van Sinterklaas en zijn boek. Voor de duidelijkheid: het is allemaal fictief. Vorig jaar heeft de Walcherse politie voor het eerst een film gemaakt, waarin ze pakjesavond proberen te redden. Na de publicatie kregen ze talloze filmpjes van ouders wier kinderen bijna ademloos naar de film zaten te kijken. Daarom besloten ze dit jaar een nieuwe film te maken.

De agenten laten weten de film in hun eigen tijd te hebben gemaakt. Er is gefilmd buiten de bebouwde kom, op een afgelegen weg en er zijn geen verkeersovertredingen gepleegd. Die laatste opmerking lijkt overbodig, tot je de film bekijkt. Of het goedkomt met het boek van Sinterklaas verklappen we niet, het is tenslotte ook niet leuk om van tevoren te weten wat de Sint voor jou in de zak heeft gedaan.