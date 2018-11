Boeren doen massaal mee aan inzamelingsactie

Boeren gebruiken oude autobanden vaak voor het afdekken van voorkuilen. Volgens boer Sander Peeters uit Terhole, één van de boeren die meedoet aan de inzameling, zijn sommige banden meer dan 25 jaar oud. "Ze gaan kapot, verliezen soms ijzerdraad en dat kan in het voer van de koeien terecht komen, die daar weer aan dood kunnen gaan."

350 ton

Het plan voor de inzameling is opgezet door de ZLTO. De landbouworganisatie kreeg van een boer te horen dat hij moeilijk van zijn oude banden af kwam en vroeg of zij daar iets aan konden doen. De actie kwam er en de animo in Zeeland bleek groot, vertelt Ko de Regt (ZLTO): "Er is tot nu toe 350 ton banden ingezameld. Boeren kregen een container op hun erf die gevuld kon worden. Soms kwamen boeren uit de buurt ook met hun banden. Zo ging het snel."

Eigen rekening

De Regt heeft een bedrijf in Kruiningen gevonden dat de autobanden gaat verwerken. "Omdat we het samen regelen scheelt het enorm in de kosten. Fijn voor de boeren want de verwerking van de banden is voor eigen rekening."