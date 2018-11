Gefrustreerde Middelburger steekt vuurwerk af in eigen huis

(foto: Omroep Zeeland)

Een buurvrouw vluchtte met haar kind uit de woning. Uit de woning van de man kwam rook tevoorschijn. Agenten gingen poolshoogte nemen en troffen in de woning een grote ravage aan, overal lagen restanten van afgestoken vuurwerk. In een kelderbox werd illegaal vuurwerk gevonden en in beslag genomen.

Schoppen tegen een tafel

De bewoner vertelde dat hij gefrustreerd was en onder andere tegen een tafel had geschopt. Hij werd aangehouden en naar een politiecellencomplex gebracht. De man moest ook nog naar het ziekenhuis, omdat hij gewond was geraakt. Hij zit nog vast. Van de woningbouwvereniging mag hij niet meer in zijn woning komen.