'Broekie' Veenstra ziet uitdaging met doorgewinterde collega wel zitten

GOES-trainer Rogier Veenstra ziet zijn ploeg met 1-3 winnen bij HSC'21 in Haaksbergen (foto: Orange Pictures)

GOES staat op de vijfde plaats in de Derde Divisie. Tevreden gezichten bij de debutant. "Vorig hadden we in de Hoofdklasse na zestien wedstrijden 24 punten. Die hebben we nu ook, maar dan al na dertien duels", aldus trainer Rogier Veenstra.

Geen verzadiging

Toch blijft de vraag of GOES nog bovenin een rol van betekenis kan spelen. Voor het kampioenschap komt de ploeg waarschijnlijk niet in aanmerking. "Als we in het linkerrijtje eindigen hebben we het goed gedaan. Maar ik merk dat er geen verzadiging binnen de groep is. Dat vind ik wel mooi."

Contract

Veenstra is met GOES nog in gesprek over contractverlenging. Afgelopen week was er een tweede gesprek, maar er is nog geen akkoord. "GOES wil zo snel mogelijk verder. Ik heb het naar mijn zin bij GOES, maar ik heb geen haast. Ik kijk ook verder", zegt de ambitieuze Veenstra.

Derde Divisie

stand 1. TEC 13-30 2. Jong FC Volendam 13-26 3. UNA 13-25 4. ADO'20 13-25 5. GOES 13-24 10. Quick 13-16

Morgen wacht Quick uit Den Haag, dat op de tiende plaats staat. "Dat is een chique vereniging. Mijn vader heeft er nog gevoetbald. Hij vertelde mij dat ze in die tijd nog werkten met een ballotage commissie."

Broekie

Veenstra is met zijn 31 jaar een jonge trainer in het amateurvoetbal. Hij staat morgen tegenover zijn collega Paul van der Zwaan, die dit jaar de Rinus Michels Award won als amateurtrainer van het jaar. "Ik vind dat wel mooi dat ik als broekie tegenover zo'n doorgewinterde trainer sta. Dat is een mooie een uitdaging voor mij."

GOES tegen Quick begint morgen om 14.00 uur op sportpark Het Schenge in Goes. Beelden van de wedstrijd kun je morgen op TV en deze site zien.