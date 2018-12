Simpele zege Groene Ster in bekertoernooi

Reginio Resida maakte een van de negen doelpunten voor Groene Ster in het bekerduel (foto: Paul ten Hacken)

Met de rust was al een flink voorsprong bereikt. Het stond toen 4-1 door doelpunten van Badr Belhadj, Hicham El Kaddouri, Mourad en Hicham Azzanagui. In de tweede helft kwamen daar nog vijf andere doelpuntenmakers bij. Zo zetten Achraf Laabich, Khalid El Hattach, Joran Maliepaard, Reginio Resida en Hoessein Bouzambou zich ook nog op het scoreformulier.

Clubtopscorer Said Bouzambou zat nog een schorsing uit omdat hij vorig jaar in het bekertoernooi een rode kaart pakte. In de kwartfinale is hij ook nog geschorst. De loting voor de kwartfinale volgt later. Van de acht ploegen die over zijn gebleven speelt elk team in de eredivisie van het zaalvoetbal.