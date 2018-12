Deel dit artikel:













Brandje bij zorginstelling in Vogelwaarde

Bij zorginstelling Hoeve La Salette aan de Rapenburg in Vogelwaarde heeft vanochtend een kleine brand gewoed in het hoofdgebouw. De brand werd rond 07.15 uur ontdekt. Op de eerste verdieping is een brandende matras aangetroffen. De brandweer zette twee tankautospuiten en een hoogwerker in.

Bij La Salette in Vogelwaarde brak een brandje uit (Archief) (foto: Omroep Zeeland ) (foto: Omroep Zeeland) Het brandje was snel geblust. Er werd ook een ambulanceteam opgeroepen maar volgens de Veiligheidsregio Zeeland is er bij de brand niemand gewond geraakt. De oorzaak van de brand is niet bekend. Hoeve La Salette is een beschermde woonvorm van het Leger des Heils waar 36 cliënten wonen.