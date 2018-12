Complete metamorfose voor Polderhuis Westkapelle

Het Polderhuis bestaat volgend jaar vijftien jaar. Na al die jaren sluiten de vaste expositie, de inrichting van het museum en de uitstraling niet meer aan bij de wensen van het publiek. Van Hoof: "Vooral de mogelijkheden op technisch gebied gaan erg snel en daar willen we dus ook meer gebruik van gaan maken. Het wordt een echt multimediaal museum, waarbij interactie met de bezoekers belangrijk wordt.

Wat voor Van Hoof erg belangrijk was bij het maken van het plan, was dat de intimiteit van het museum zou worden gewaarborgd. "Het is en moet een museum blijven waar inwoners uit Westkapelle zich in herkennen. Het is namelijk hun verhaal. Daarnaast moet het ook een ontmoetingsplek blijven waar inwoners en toeristen elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek kunnen gaan over wat ze gezien hebben in het museum."

Inspraak vrijwilligers

Nadat er een basisplan was gemaakt, heeft Van Hoof met vrijwilligers, bezoekers en inwoners van het dorp een rondje gedaan door het museum en gevraagd wat ze van het museum in z'n huidige vorm vonden. Dit leverde heel veel nieuwe ideeën en inzichten op en zijn allemaal verwerkt in het definitieve plan.

Rode draad

Het museum blijft natuurlijk aandacht vestigen op het verhaal over de dijk en de oorlog, maar er is wel een rode draad zichtbaar. Op de bovenverdieping wordt de geschiedenis van Westkapelle verteld aan de hand van het verhaal over de dijk. Van Hoof: "We starten in het jaar 690 als Willibrordus aan land komt tot de laatste dijkverzwaring die plaatsvond."

De noodwoning in het museum (foto: Het Polderhuis)

Op de benedenverdieping staat de oorlog centraal en wat dit heeft betekend voor Westkapelle. Het verhaal wordt verteld aan de hand van een aantal thema's, start in 1910 en loopt tot het heden. Ook wordt er een soort van 'stilteplek' gecreëerd waar bezoekers de slachtoffers kunnen herdenken.

Noodwoning

De noodwoning is volgens Van Hoof altijd één van de publiekstrekkers geweest in het museum. "We hebben daarom besloten om dit element te behouden in de nieuwe expositie. Mensen vinden het namelijk leuk om even terug te keren in de tijd. Het is een stukje nostalgie en dat hoort ook bij ons museum."

Het Polderhuis in Westkapelle (foto: Het Polderhuis)

Naast het museum doen ook de twee vuurtorens mee aan de metamorfose. In vuurtoren het Hoge Licht wordt het verhaal verteld van de vuurtoren, wakend over de scheepvaart en het dorp. Ook is inmiddels de Vikingboot al verhuisd naar de vuurtoren. Van Hoof: "De boot komt daar veel beter tot z'n recht, omdat het een directe link is met de scheepvaart." Ook vindt er regelmatig een kunstexposite plaats.

Het Lage Licht

In vuurtoren het Lage Licht komen onderwerpen aan bod die met de dijk te maken hebben, zoals o.a. de geschiedenis van de dijk, de natuur en strandingen van schepen.

Museumcafé

Op 8 februari 2019 gaat het museum weer open voor het publiek. Het museumcafé blijft wel open. Van Hoof: "Op een groot scherm kan iedereen volgen wat er allemaal gebeurt in het museum en hoe de verbouwing verloopt." Ook zullen er in deze periode verschillende activiteiten worden georganiseerd, zoals lezingen en filmmiddagen.