Taalcafé gered door drie studenten

Ik waardeer het dat de jonge mensen ons willen helpen. " deelnemer Diyar Talabani

Laagdrempelig

Het Taalcafé is bedoeld voor mensen die nog niet goed Nederlands spreken en onze taal spelenderwijs willen leren. Geen lesboeken en corrigerende vingertjes, maar spelletjes, klankoefeningen en gesprekken. Het taalcafé moet zo laagdrempelig mogelijk zijn, vindt het nieuwe bestuur. "Wij willen dat iedereen mee kan doen en iets als geld geen drempel moet zijn", vertelt Theresa Besuijen. Deelnemer Diyar Talabani is blij dat het Taalcafé toch door kan gaan. "Ik waardeer het dat de jonge mensen ons willen helpen."

Het Taalcafé is één keer in de twee weken in café de Herberg in Middelburg.