Tim van den Broeke wint Den Inkelcross in Kruiningen

Tim van den Broeke wint de Den Inkelcross (foto: Omroep Zeeland)

Van den Broeke, die vorig jaar nog als derde eindigde, was vandaag wel de sterkste atleet. Hij wist de wedstrijd te finishen in een tijd van 31 minuten en 19 seconden. Daarmee was hij net iets sneller dan Tim Pleijte en Erwin Harmes die respectievelijk tweede en derde eindigden.

Den Inkelcross

Uitslag Mannen, 9 km Woonplaats Tijd 1. Tim van den Broeke Vlissingen 31.19' 2. Tim Pleijte Vlissingen 31.30' 3. Erwin Harmes Middelburg 31.47'

Vrouwen

Monique Verschuure uit Yerseke was de snelste atlete bij de dames. In een mooie strijd met Monica Sanderse uit Vlissingen was het Verschuure die nipt voor haar tegenstander de meet wist te bereiken. Op de derde plaats eindigde Frederique Burkin uit Oostburg op zestien seconden van de winnares.

