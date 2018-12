Kloetinge ruim voorbij De Meeuwen dankzij hattrick Özgan

De beginfase gaf een open wedstrijd te zien met drie corners in drie minuten. Na twaalf minuten was het Jeroen de Jonge die scoorde door het verlengen van een lange bal die achter de Meeuwen verdediging viel. Keeper Kerkhove kon er niet meer bij en daarmee kwam Kloetinge op een 1-0 voorsprong.

Nog geen minuut daarna verdubbelde Can Özgan de score middels een lob over keeper Kerkhove. De Meeuwen probeerde de aanval te zoeken. Een kopbal van Jordan Francke belandde in de handen van Kloetinge doelman Mitchell Braafhart.

Daarna kregen Ramon Janson (2x) namens Kloetinge en Maas Boogaard voor De Meeuwen nog kansen, maar wisten die niet te benutten. Kloetinge oogde wat slordig na de vroege voorsprong terwijl De Meeuwen mogelijkheden bleef zoeken. Het bleef bij 2-0 halverwege.



Na rust schakelde Kloetinge direct een versnelling hoger. Een schot van Özgan werd gekeerd. Ook Thijs van den Dries kreeg de kans om de voorsprong te vergroten, maar hij kopte de bal van dichtbij in handen van de keeper.

Nadat Jordan Francke namens De Meeuwen en Roy Mulder er niet in slagen hun kansen te benutten kwam Kloetinge halverwege de tweede helft op een 3-0 voorsprong door opnieuw Can Özgan. En weer vrij snel na het doelpunt volgde de vierde treffer van de middag door Ramon Janson.

Eretreffer

Toch slaagde De Meeuwen er nog in om de eretreffer aan te tekenen. De Meeuwen kreeg een penalty na een op het oog onschuldig duel. Aanvoerder Menno de Nooijer zorgde ruim vijf minuten voor tijd met het benutten van een penalty voor de 4-1. En daarbij bleef het niet. Can Özgan kon er geen genoeg van krijgen en zorgde ook nog voor een hattrick in de laatste minuut. En hiermee was de 5-1 eindstand bekend.

Het was voor het eerst dat Kloetinge en De Meeuwen tegenover elkaar stonden voor een competitiewedstrijd sinds 14 november 1981. De groen-witte clash eindigde destijds in de derde klasse in een 2-0 overwinning voor Kloetinge.

Scoreverloop

1-0 De Jonge (12)

2-0 Özgan (12)

3-0 Özgan (66)

4-0 Janson (69)

4-1 De Nooijer (84)

5-1 Özgan (90)

Opstelling Kloetinge

Braafhart, Wuyts, Jaap Esser, De Jonge, Jansen, Van Tiggele (Van Vossen/58), Van den Dries, Mulder (Quinten/80), Van Vooren (De Wild/70), Özgan, Janson

Opstelling De Meeuwen

Kerkhove, Huibregtse, Boogaard, Luteijn (Koch/58) Houterman, Pentury, Melis (Hamelink/82), Van de Woestijne, Francke, De Nooijer, Dek (But/74)