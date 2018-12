Hoek behoudt ongeslagen thuisstatus na zege op ODIN'59

Kyle Doesburg zet Hoek op voorsprong met zijn elfde doelpunt van het seizoen (foto: P. Maljaars)

Wegens een zieke Ruben de Jager wisselde trainer Dennis de Nooijer zijn formatie van 4-3-3 naar 5-3-2 en daar had de tegenstander uit Heemskerk erg veel moeite mee. Kyle Doesburg maakte na tien minuten spelen de openingstreffer. Diezelfde Doesburg was daarna tot tweemaal toe dichtbij een verdubbeling van de score. Ook verdediger Gert-Jan van Leiden was met een kopbal dichtbij de tweede goal van Hoek.

Na een half uur spelen volgden er kansen voor ODIN'59. Jeffrey Klijbroek schoot net naast en even later raakte Mitchel Bormann de paal toen hij oog in oog kwam met Hoek-doelman Jordi de Jonghe. Vlak voor rust was er nog een schot van afstand van Ahmed El Mahdi, maar ook die poging werd goed gepakt door de goalie van Hoek.

Na de rust was ODIN'59 opnieuw gevaarlijk. Thom de Vries raakte de onderkant lat na een goeie dribbel. Aan de andere kant was Doesburg daarna weer gevaarlijk zijn inzet werd nog gekeerd, maar de rebound was voor Rik Impens, die met zijn zevende goal van het seizoen de marge naar twee bracht.

Ranglijst

Op de ranglijst blijft Hoek vierde staan, maar het kruipt wel dichter naar de top toe doordat Noordwijk en Quick Boys tegen elkaar gelijk speelden.

Scoreverloop

1-0 Doesburg (10)

2-0 Impens (52)

Opstelling Hoek

De Jonghe, Wilson, Van Leiden, Fitsch, Van den Bergh, Chergui (Van Renterghem/78), Tiebosch (Klap/78), Vandepitte, Constansia (Nyemb/87), Impens, Doesburg