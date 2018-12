Dorpshuis 'Ons Dorpsleven' opgefleurd

Beheerder Mirjam den Dekker is blij met het resultaat. "Het dorpshuis is een stuk opgefrist met deze kleuren. Er zijn aardig wat dingen veranderd. Zo is er bijvoorbeeld nieuw meubilair in het buurthuis gekomen, zijn de muren geschilderd en is de belichting aangepast."

Het dorpshuis is geopend op 30 oktober in 1968. Het huis wordt al deze vijftig jaar door dezelfde familie beheerd. "Vroeger hadden we hier soms wel twee bruiloften per week. Dat is nu wel anders", vertelt oud-beheerster Corrie den Dekker. Volgens haar komt dat omdat er vroeger minder keus was waar mensen een feest konden geven dan nu.