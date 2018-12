Campings Schouwen profiteren van problemen bij Duinrand

Goed gevoel

Wouter Pauwels en zijn vrouw kozen eieren voor hun geld door op tijd een andere plek te vinden. Het stel woont in Veendam en stond 10 jaar op camping Duinrand. Pauwels: 'Het is afwachten hoe het gaat bevallen maar ik heb er een goed gevoel over.' Pauwels is niet de enige die op zoek is gegaan. Camping Het sluitgat heeft nog nooit zo snel vol gezeten. Eigenaar Kenneth de Vrieze moet inmiddels 'nee' verkopen. Alle 160 plaatsen voor het seizoen zijn bezet.

Woedend

De vaste gasten van Duinrand en De Visserskreek zijn woedend over de plannen van eigenaar Machiel Blom. Protesten op het provinciehuis, informatieavonden, het heeft niet mogen baten. In oktober werd bekend dat Roompot Vakanties de vakantiehuisjes gaat uitbaten. Op vakantiepark Visserskreek in Wolphaartsdijk komen 280 vakantiehuisjes. Het plan is om daar in januari 2020 te beginnen met bouwen. Op camping Duinrand in Burgh-Haamstede gaat het om 200 luxe huisjes.

Campinggasten protesteren in Goese raad (foto: Omroep Zeeland)

Thuis voelen

De Vrieze is zich er bewust van dat zijn nieuwe gasten min of meer gedwongen een nieuwe stek hebben gevonden. De Vrieze: 'Ik zal ze helpen waar nodig en zorgen dat ze zich snel thuis voelen. Het is natuurlijk vervelend op wat voor manier ze hier zijn gekomen.'

Huidige gasten helemaal niet blij met plannen (foto: Omroep Zeeland)

Lees ook:

- Campingeigenaar Duinrand mag plan voor vakantiepark uitwerken

- Woede en verdriet op camping Veerhoeve

- Eigenaars stacaravans protesteren: wij willen blijven