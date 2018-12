Uitslagen amateurvoetbal zaterdag 1 december

Uitslagen amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland)

Derde Divisie

Hoek wint met 2-0 en blijft op de vierde plaats hangen. De achterstand op koplopers Noordwijk en Quick Boys is wel kleiner geworden. Dat is na vandaag vier punten.

1e klasse B

In het Zeeuwse onderonsje tussen Kloetinge en De Meeuwen trok de thuisploeg aan het langste eind. De ploeg van Marcel Lourens scoorde twee treffers in de twaalfde minuut. Daardoor werd de basis voor de overwinning gelegd. Mede door een sterke Can Özgan waren de Bevelanders uiteindelijk met 5-1 te sterk.

2e klasse E

Koploper Terneuzense Boys boekte een eenvoudige zege op Bruse Boys en blijft aan de leiding. In de altijd beladen wedstrijd tussen Yerseke en Arnemuiden was het de thuisploeg die de overwinning wist te pakken. Arjen de Koeijer maakte twee van de vier doelpunten voor Yerseke.

3e klasse A

Luctor Heinkenszand is een maatje te groot voor Arendskerke. Door dit resultaat staan beide ploegen nu op zeven punten van leider Walcheren, dat de nodige moeite had met Kapelle.

3e klasse B

Wisselende resultaten voor de Zeeuwse ploegen. NOAD'67 pakt een broodnodige zege. WHS, ZSC'62 en Smerdiek lijden een nederlaag.

4e klasse A

Bovenin is het spannend, nadat koploper Lewedorpse Boys punten laat liggen tegen Wolfaartsdijk. Cadzand blijft puntloos na een zware nederlaag tegen Domburg.

4e klasse B

Duiveland speelt met hekkensluiter Vosmeer en haalt ruim de dubbele cijfers. Ronald Zwager maakt zes doelpunten namens Duiveland.

