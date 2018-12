Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Auto in sloot Nieuw Namen

In het buitengebied van Nieuw-Namen is in de nacht van zaterdag op zondag een auto in een sloot terechtgekomen. Dat gebeurde rond 5.00 uur op de kruising van de Kieldrechtse Molenstraat met de Hoogestraat.

Auto in de sloot bij Nieuw-Namen 2 (foto: HV Zeeland) De auto had een Portugees kenteken. Over de inzittenden is niets bekend. Een bergingsbedrijf heeft de auto op het droge gezet en afgevoerd. Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.